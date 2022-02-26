Erdoğan'a sosyal medyada kutlama
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan AKP'li isimler tebrik mesajı yayımladı.
26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı68Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı.
Çok sayıda AKP'li ve bakanlar, Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "MilleteAdananBirÖmür" etiketiyle "Ömrünü milletine adamış liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Rabb'imden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Millete adanmış bir davada Milletin Adamı ile birlikte yürümek ne büyük bir onur." kutlama mesajı paylaştı.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise mesajında "Milletimizin derdiyle dertlenen, hüznüyle kederlenen, sevinciyle mutlu olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a milletimize hizmet yolunda nice hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise kutlama mesajında "Bugün bölgesinde güçlü, dünyada saygı duyulan söz sahibi bir Türkiye varsa arkasında 'MilleteAdananÖmür' var, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var… Sağlıkla, başarılarla dolu nice yıllara." ifadelerine yer verdi.
- AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını eklediği paylaşımını "Yeniden güçlü ve büyük Türkiye yolunda 'MilleteAdananBirÖmür' Nice yıllara." notuyla yayınladı.
- AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "Ömrünü millete hizmete adayan, mazlumların duasını alan, mahzunların derdini sırtında taşıyan, yüreğinde Türkiye sevdasıyla bize yol gösteren bir lider… Rabb'imden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." paylaşımını yaptı.
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