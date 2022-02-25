Erdoğan NATO zirvesine katılıyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen NATO olağanüstü zirvesine katılıyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.
Zirvesinde ayrıca liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alıyor.
Saat 17.00'da başlayan zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
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