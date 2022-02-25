Son Dakika: Erdoğan'dan NATO tepkisi

25 Şubat 2022 Cuma, 14:05

Rusya saldırısının ikinci gününde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. NATO'nun açıklamalarına ilişkin Erdoğan, "Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. NATO kararlı bir adım atmalı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. NATO kararlı bir adım atmalı.

Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tahliyesi için gerek Büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Oradaki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin Büyükelçilik ve Başkonsolosluğa müracaat etmesi konusunda açıklamalarımızı yaptık. Karadan güvenli bölgelerden tahliye planlanıyor.

"AB VE BATICI ZİHNİYETLER KARARLI BİR DURUŞ SERGİLEMEDİ"

Avrupa Birliği, bol bol Ukrayna'ya nasihat çekiyor. Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler.

Ancak ne yapacaklar? Attığınız bir adım var mı? Bugünkü NATO zirvesinde ne gibi adımlar atıyorsunuz, atacaksınız bunu konuşacağız. Şimdiye kadar bol bol nasihat çeken batı, nasihatlerine devam ediyor."