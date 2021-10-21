Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması: "Ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz"

21 Ekim 2021 Perşembe, 13:34

Erdoğan, Afrika’da bazı ülkelere yaptığı ziyaretlerin dönüşünde uçakta kendisine eşlik eden medya çalışanlarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BUNLARI ÜLKEMİZDE AĞIRLAMAK GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK"

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda iş insanı Osman Kavala için “serbest bırakılma” çağrısı yapması konusunda konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye’yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz."

“Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? ” diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala’yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerikası, Almanyası, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, “yargı bağımsızdır. ” Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor."

“HALE BAKIN, TERÖRİST ADAM YA…”

Erdoğan, “Muhalefet partileri de büyükelçilerin diliyle aynı dili kullanıyorlar” ifadesini kullanan medya çalışanlarına şunları söyledi:

Bunlardan başka bir şey bekleyemeyeceğiz. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakında biz milletimizin hakkı söz konusu olduğunda aynı hedefe vururuz. Ama diğerleri aynı hedefe vurmazlar. Onlar birlikte hareket ediyor. Neymiş? 4 senedir yatıyormuş. Yargı ne diyorsa o. Şimdi HDP de Selahattin Demirtaş’ı çıkarmanın gayreti içerisinde. Hale bakın. Terörist adam ya… 53 tane vatandaşımız bunun çağrısıyla ölüyor Diyarbakır’da. Yasin Börü yavrumuzun nasıl şehit edildiğini biliyorsunuz. Bütün bunlar ortadayken bakıyorsunuz bir televizyon kanalı bunun hanımını çıkarıyor, konuşturuyor, o da “çocuklarımın babası içeride” diyor. Senin çocukların babası içeride de, Yasin Börü şehit oldu gitti. Diğerleri, yine aynı şekilde şehit edildi. Peki onların yavruları yok mu? Onların hali ne olacak? Hiç bunu konuşmuyorlar. Bizim bu konudaki tutumumuzu, tavrımızı da sürekli eleştiriyorlar. Kusura bakmasınlar, biz bu görevde olduğumuz sürece hukuk ne ise bunun gereğinin yapılmasını istemeye mecburuz. Buradan taviz veremeyiz.

“1,4 MİLYAR DOLARIMIZI ÖYLE VEYA BÖYLE ALACAĞIZ”

Erdoğan, "Washington F-35 krizini çözmek için F-16 vermeyi teklif etti" şeklindeki ifadesini doğrulamayan ABD için de şunları kaydetti:

Şu anda tabii alt düzeyde bu görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Bütün bunlar konuşuluyor. Şu anda Savunma Bakanlarımız karşılıklı olarak bu görüşmeleri yapıyorlar. Şimdi Milli Savunma Bakanımız, Amerika Savunma Bakanıyla bir araya gelecek, görüşecekler. Mesafe alacağız diye inanıyorum.

Roma’da G20 Toplantısında Biden ile biz de bunu tabii konuşacağız. “Ne yapıyoruz ne oluyor” diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye’nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz.

“SİYASİ CİNAYET” AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetler işlenebileceğine yönelik açıklaması hakkında görüşü sorulan Erdoğan, şunları söyledi: