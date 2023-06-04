Erdoğan’dan bakanlık isteyeceğini söylemişti: AKP’li milletvekili masaya 'yumruğunu' koyamadı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 16:51

Güncelleme: 04.06.2023 - 16:51

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerin öncesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Elazığ’dan bakan çıkması talebinde bulunacağını söyleyen Erol Keleş'in talebi karşılık bulmadı.

AKP listesinden Elazığ Milletvekili seçilen Erol Keleş "Beni bilen bilir ben yeri geldiğinde masaya yumruğumu da koyarım. Yumrukla da kalmam masayı ikiye de bölerim" diyerek seçmenlere bakanlık sözü vermişti. Keleş’in Erdoğan’dan bu talebi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 yıldır bakanlık verilmeyen Elazığ'a bakanlık sözünün ardından gelmişti.

Yeni açıklanan bakan listesinde Elazığlı bir bakanın olmadığı görülürken bir önceki dönem Bingöl Milletvekili olarak görev yapan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı.

Kabinenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP’li Keleş, “Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın tensipleriyle yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinemiz ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Önceki kabinede görev yapan Bakanlarımıza bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.