Erdoğan'dan 'doğum günü' teşekkürü: ‘Bu can bu tende oldukça…’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça 'daha adil bir dünya' için çalışmaya, 'her şey Türkiye için' diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan 'doğum günü' teşekkürü: ‘Bu can bu tende oldukça…’
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 00:57

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğum günü için tebrik gönderenlere teşekkür etti.

Erdoğan "Telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medyada paylaşım yaparak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum. Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça 'daha adil bir dünya' için çalışmaya, 'her şey Türkiye için' diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara..." ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Doğum günü #teşekkür

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