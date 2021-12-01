Erdoğan'dan ekonomiye dair peş peşe paylaşımlar

01 Aralık 2021 Çarşamba, 19:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından ekonomiye dair peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Türkiye’nin 2021’in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme oranını açıklayan Erdoğan, bu büyüme oranıyla Türkiye'nin G20 içinde ilk sırada yer almasına neden olduğunu ileri sürdü.

"GÜÇLÜ BİR KONUMA YÜKSELİYOR"

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Aziz kardeşlerim…. Türkiye'nin 2021'in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı. Bu yıl elde ettiğimiz büyümenin önemli bir bölümü ihracat kaynaklıdır. Yıllık 216 milyar doları bulan ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 83'ü geride bırakan Türkiye, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak büyümüyor, yapısal olarak da yüzde 95'i imalat sanayi ürünlerinden oluşan güçlü bir konuma yükseliyor.

"BÜYÜYECEĞİZ, DAHA ÇOK BÜYÜYECEĞİZ"