Erdoğan'dan ekonomiye dair peş peşe paylaşımlar
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ekonomiye ilişkin bir dizi paylaşımda bulundu. Erdoğan, ''Türkiye’nin 2021’in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı'' ifadelerine yer verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından ekonomiye dair peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Türkiye’nin 2021’in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme oranını açıklayan Erdoğan, bu büyüme oranıyla Türkiye'nin G20 içinde ilk sırada yer almasına neden olduğunu ileri sürdü.
"GÜÇLÜ BİR KONUMA YÜKSELİYOR"
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
- Aziz kardeşlerim…. Türkiye'nin 2021'in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı. Bu yıl elde ettiğimiz büyümenin önemli bir bölümü ihracat kaynaklıdır. Yıllık 216 milyar doları bulan ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 83'ü geride bırakan Türkiye, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak büyümüyor, yapısal olarak da yüzde 95'i imalat sanayi ürünlerinden oluşan güçlü bir konuma yükseliyor.
"BÜYÜYECEĞİZ, DAHA ÇOK BÜYÜYECEĞİZ"
- Öyle ki, üretimimizi bir yılda neredeyse iki katına çıkartabilecek sağlamlıkta ve esneklikte bir altyapıya sahibiz. Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hangi risklerle karşılaşacağımızı, hangi sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz. Türkiye'yi nasıl güçlü bir kalkınma altyapısına, güçlü bir demokrasiye kavuşturmuşsak, üretime ve istihdama dayalı güçlü bir ekonomiye de kavuşturacağız. Hep birlikte; Çalışacağız, daha çok çalışacağız… Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz… Güçleneceğiz, daha çok güçleneceğiz... Büyüyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz…"
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