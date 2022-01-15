Erdoğan’dan gece yarısı peş peşe atamalar!
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı teşkilatındaki dört genel müdürlüğe ve bir genel müdür yardımcılığına yeni atama yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinden Recep Güner ise görevinden alındı.
Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne yeni atamalar yapıldı.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda; Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü’ne Osman Nuri Erdem, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü’ne Esra Güler, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne Nebi Çelik, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Aydın ile Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı’na Çağatay Emrah Öngüt atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişlikte, Mehmet Konca görevlendirildi.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu üyeliğine ise Zeki Karaoğlu ve Erdin Hatinoğlu’nun atanmasına karar verildi.
1 GÖREVDEN ALMA
Öte yandan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinden Recep Güner ise görevinden alındı.
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