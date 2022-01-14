Ergin Ataman’ın hareketleri maça damga vurdu
THY Euroleague’de deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelen Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman’ın seyirciler ile yaşadığı diyalog geceye damga vurdu.
THY Euroleague’in 21. haftasında Barcelona ile karşılaşan Anadolu Efes, mücadeleden 82-77 mağlup ayrılırken başantrenör Ergin Ataman aldığı iki teknik faul sonrası oyundan atıldı.
İlk başta hakemin ikazlarına rağmen uzun süre parkeyi terk etmemekte direnen Ataman, seyircilerin uzun süren tepkisi sonrası salonda bulunan soyunma odası çıkışına doğru yöneldi.
Çıkışa doğru giderken seyircilere “kupayı ben kazandım” işareti yaparak ellerini havaya kaldıran Ergin Ataman, Barcelona taraftarı tarafından uzun süre ıslıklandı.
THY Euroleague’de Anadolu Efes, geçen sezon finalde Barcelona’yı yenerek kupayı ülkemize getirmişti.
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