Erdoğan'dan Hizbullah'ın yeni lideri değerlendirmesi: Kararlılık ortaya koydu

Yayınlanma: 31.10.2024 - 20:39

Güncelleme: 31.10.2024 - 20:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Beştepe'de baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, mart ayındaki seçimlerde elde ettiği zafer dolayısıyla Fay'ı tebrik etti.

Senegal'in, Türkiye'nin Batı Afrika'da en sıkı münasebeti olan ülke olduğunu, Afrika kıtasının istikrar ve esenliğine en fazla katkıda bulunan ülkelerin başında geldiğini söyleyen Erdoğan, "Birçok konuda aynı tutumu paylaşıyoruz. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkaran mutabakat protokolünü biraz önce imzaladık. Bugünkü temaslarımızda ülkelerimiz arasında yatırım ve ticaret başta olmak üzere güvenlik, savunma sanayi, terörle mücadele, enerji, tarım, şehircilik, kültür ve yükseköğretim alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldık." ifadesini kullandı.

"KARARLILIK ORTAYA KOYDU"

"Lübnan Başbakanı Necib Mikati 'Ateşkes bekliyoruz' derken İsrail bir kez daha saldırı düzenledi. Hizbullah'ın yeni lideri açıklama yaptı, 'Biz Lübnan için savaşacağız ve savaşı da sürdüreceğiz' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz? Gazze'de de zaman zaman ateşkese yaklaşıldığında İsrail bir kez daha saldırı düzenleyerek süreci baltalıyor. Bölgenin geleceğini, bu iki ileri bir geri durumu nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Mikati bir tespit ortaya koydu. O da muhataplarının ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koydu ama özellikle Hasan Nasrallah'ın yerine bu görevi devralan yeni lider, 'Biz aynı istikamette gideceğiz' dedi. Bir kararlılık ortaya koydu. Dolayısıyla bu şunu gösterecek; bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru, ne yapıyor? Gidiyor. Bundan sonraki süreç maalesef tabii bölgede çok daha sıkıntılı olacak. Temennimiz odur ki bölgedeki bu gelişmeleri nasıl acaba başta Birleşmiş Milletler olmak üzere kontrol altına alırız? Bunun çalışmalarını hep birlikte yapacağız."