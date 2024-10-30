Erdoğan, Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerden vazgeçti.

Erdoğan, Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerden vazgeçtiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" dedi.



İlgili Haberler

Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu aylar sonra bir arada: İYİ Parti etkinliğinde yan yana oturdular

Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu aylar sonra bir arada: İYİ Parti etkinliğinde yan yana oturdular
İYİ Parti'de yıldönümü: Akşener’e konuşma süresi yok

İYİ Parti'de yıldönümü: Akşener’e konuşma süresi yok
İddia: Meral Akşener yeniden İstanbul'a taşınmaya karar verdi

İddia: Meral Akşener yeniden İstanbul'a taşınmaya karar verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler