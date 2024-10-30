Erdoğan, Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:35

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerden vazgeçtiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" dedi.



