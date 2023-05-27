Erdoğan'dan 'ikinci tur' çağrısı: 'Milletimin her bir ferdine sesleniyorum'
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı 'seçim' çağrısında, "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz! Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim" dedi.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna bir gün kala, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir 'seçim' çağrısı geldi.
"OYLARIMIZLA TÜRKİYE YÜZYILI'NI BAŞLATALIM"
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelerler 'sandık' çağrısı yaptı:
"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz! Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım."
Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2023
Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.
Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.
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