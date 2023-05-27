2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Erdoğan'dan 'ikinci tur' çağrısı: 'Milletimin her bir ferdine sesleniyorum'

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı 'seçim' çağrısında, "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz! Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 09:57
Erdoğan'dan 'ikinci tur' çağrısı: 'Milletimin her bir ferdine sesleniyorum'
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna bir gün kala, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir 'seçim' çağrısı geldi.

"OYLARIMIZLA TÜRKİYE YÜZYILI'NI BAŞLATALIM"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelerler 'sandık' çağrısı yaptı:

"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz! Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım."


14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi Erdoğan İkinci tur Recep Tayyip Erdoğan Paylaşım sandık Seçim

İlgili Haberler

Erdoğan canlı yayında uyuyakaldı

Erdoğan canlı yayında uyuyakaldı
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Çık özür dile'

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Çık özür dile'
Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde cemaate 'fetih' çağrısı

Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde cemaate 'fetih' çağrısı

En Çok Okunan Haberler