Erdoğan'dan 'ikinci tur' çağrısı: 'Milletimin her bir ferdine sesleniyorum'

Yayınlanma: 27.05.2023 - 09:57

Güncelleme: 27.05.2023 - 09:59

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna bir gün kala, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir 'seçim' çağrısı geldi.

"OYLARIMIZLA TÜRKİYE YÜZYILI'NI BAŞLATALIM"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelerler 'sandık' çağrısı yaptı:

"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz! Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım."