Erdoğan'dan 'Kayseri' açıklaması: 'Sorumlusu muhalefet'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de infial yaratan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, olayların sebebinin 'muhalefet' olduğunu ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 14:28
Erdoğan'dan 'Kayseri' açıklaması: 'Sorumlusu muhalefet'
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yerel Yönetimler Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında Kayseri'de infial yaratan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. 

Erdoğan "Toplumda yabancı düşmanlığı ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayın sebeplerinden biri, muhalefetin zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ DE HEDEF ALDI

Erdoğan, "31 mart seçimlerinden bu yana yaşananlar bu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Son seçimlerde muhalefet ucuz popülizme dayanan bir kampanya yürüttü. Ekonomideki sıkıntıları da istismar ederek hiçbir temeli olmayan uçuk vaatlerde bulundular. Şehirlerimizin kanayan yaralarına dair ortaya hiçbir somut proje koymadılar. İnsanımızla aramızdaki güven duygusunu zedeleyerek Türk ekonomisine ağır bedeller ödetecek her türlü popülizmden uzak durduk. 31 Mart günü milletimiz sandığa gitti, son sözü söyledi. Biz de bu iradeyi öperek başımızın üzerine koyduk" ifadelerini kullandı.


Recep Tayyip Erdoğan haberleri Kayseri haberleri muhalefet haberleri

İlgili Haberler

Yayın yasağı getirilmişti... Bakan Yerlikaya'dan 'Kayseri' açıklaması: 67 gözaltı

Yayın yasağı getirilmişti... Bakan Yerlikaya'dan 'Kayseri' açıklaması: 67 gözaltı
Kayseri’den çocuğa istismar ve sonrasında yaşanan olaylara yayın yasağı!

Kayseri’den çocuğa istismar ve sonrasında yaşanan olaylara yayın yasağı!
Kayseri'nin ardından Hakkari... DEM Partili Bartın açıkladı: 'Uzman çavuşlar çocukları istismar etti' iddiası!

Kayseri'nin ardından Hakkari... DEM Partili Bartın açıkladı: 'Uzman çavuşlar çocukları istismar etti' iddiası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler