Erdoğan'dan 'Kayseri' açıklaması: 'Sorumlusu muhalefet'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de infial yaratan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, olayların sebebinin 'muhalefet' olduğunu ileri sürdü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yerel Yönetimler Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasında Kayseri'de infial yaratan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.
Erdoğan "Toplumda yabancı düşmanlığı ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayın sebeplerinden biri, muhalefetin zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ BELEDİYELERİ DE HEDEF ALDI
Erdoğan, "31 mart seçimlerinden bu yana yaşananlar bu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Son seçimlerde muhalefet ucuz popülizme dayanan bir kampanya yürüttü. Ekonomideki sıkıntıları da istismar ederek hiçbir temeli olmayan uçuk vaatlerde bulundular. Şehirlerimizin kanayan yaralarına dair ortaya hiçbir somut proje koymadılar. İnsanımızla aramızdaki güven duygusunu zedeleyerek Türk ekonomisine ağır bedeller ödetecek her türlü popülizmden uzak durduk. 31 Mart günü milletimiz sandığa gitti, son sözü söyledi. Biz de bu iradeyi öperek başımızın üzerine koyduk" ifadelerini kullandı.
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