Erdoğan'dan, Kenan Işık için taziye mesajı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:26

Güncelleme: 29.07.2024 - 14:26

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.