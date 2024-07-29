Erdoğan'dan, Kenan Işık için taziye mesajı
Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan Işık bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.
Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2024
Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun.
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