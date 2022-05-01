Erdoğan'dan krize 'inşallah' formülü: 'Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir'

01 Mayıs 2022 Pazar, 20:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla’da düzenlenen iftar programında konuştu.

'ALIM GÜCÜ' AÇIKLAMASI

Erdoğan, yaşanan ekonomik kriz hakkında yaptığı açıklamada "Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpları telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik hali aldı gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz. Bunu en iyi siz işçi kardeşlerimiz bilir.

Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpları telafi edeceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras büyük ve güçlü Türkiye’dir.

Uzaktan bakıldığında pırıl pırıl ışıldayan şehirlerin, her biri farklı ürünler çıkaran fabrikaların gerisinde binlerce insanın iş gücü vardır. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. İşte bu anlayışla hep çalışanların emeklerini alabilmelerini sağlayacak adımlar attık.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ SON DÖNEMDE CİDDİ SINAMALARDAN GEÇİYOR"