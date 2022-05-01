Erdoğan'dan krize 'inşallah' formülü: 'Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığında 'İşçilerle İftar' programında konuştu. Erdoğan, konuşmasında ülkede yaşanan krizi "Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. İnşallah en kısa sürede telafi ederiz" sözleri ile kabul etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla’da düzenlenen iftar programında konuştu.
'ALIM GÜCÜ' AÇIKLAMASI
Erdoğan, yaşanan ekonomik kriz hakkında yaptığı açıklamada "Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpları telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
- Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik hali aldı gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz. Bunu en iyi siz işçi kardeşlerimiz bilir.
- Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpları telafi edeceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras büyük ve güçlü Türkiye’dir.
- Uzaktan bakıldığında pırıl pırıl ışıldayan şehirlerin, her biri farklı ürünler çıkaran fabrikaların gerisinde binlerce insanın iş gücü vardır. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. İşte bu anlayışla hep çalışanların emeklerini alabilmelerini sağlayacak adımlar attık.
"TÜRKİYE EKONOMİSİ SON DÖNEMDE CİDDİ SINAMALARDAN GEÇİYOR"
- Türkiye ekonomisi son dönemde ciddi sınamalardan geçiyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bunun da hamdolsun üstesinden geldik.
- Bu süreçte bir yandan istihdam alanlarını genişlettik bir yandan ücretleri artırdık.
- Herkesin insanca yaşayabilmesini sağlayacak adımlar attık.
- Asgari ücrette yüzde 50 üzerinde artış yaptık. Gelir ve damga vergilerini kaldırdık.
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