Erdoğan'dan Menzil 'şeyh'i Abdülbaki Erol için taziye mesajı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 13:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 13:00

Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol, dün hayatını kaybetti. 74 yaşında olan Erol'un ölümü, cemaate yakın sosyal medya hesapları tarafından duyuruldu.

Abdülbaki Erol, cemaatte babasından sonra 'şeyh' olan abisi Muhammed Raşid Erol'un 1993'te ölümü sonrası yerine geçen isim olmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Abdülbaki Erol için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam’a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi’ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin."