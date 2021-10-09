Erdoğan'dan muhalefete: Sermaye ırkçısı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 19:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının gündeminde muhalefet vardı. Cumhurbaşkanı, muhalefetin yabancı yatırımcıları ürkütmeye çalıştığını iddia ederek, "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor" dedi.

Erdoğan bir konuda başarısız olduklarını ifade ederek, "Ülkemizdeki büyük dönüşümden muhalefetin de nasiplenmesini sağlayamadık. Muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı" diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, pandemi süresince Adana'da açılan sahra hastanesine gönderme yaptı. Erdoğan, "Milletimize sahra hastanesi diye pazarladığı yerin koca bir hangar olduğu ortaya çıktı" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü olduğu dönemi hatırlatarak, "SSK'yı batıran bu değil mi yahu? Allah, milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

'BUGÜN YİNE KABINA SIĞMAYAN BİR ADANA VAR'

Bugün bir kez daha Allah’ına gurban Adana diyorum. Şüheda yurdu Adana’da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için toprağa düşen aslanları rahmetle yad ediyorum. Yaklaşık iki buçuk sene sonra tekrar Adana’da bulunmaktan, siz Adanalı kardeşlerimle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Maşallah bugün Adana bir başka güzel. Bugün yine kabına sığmayan bir Adana var.

'50 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK, YANİ 50 TRİLYON'

Adana gelişsin, büyüsün, kalkınsın, Adana’mız hak ettiği hizmetlere kavuşsun diye mücadele ediyoruz. Bu amaçla son 19 yılda Adana'ya toplam 50 milyar liralık yatırım yaptık. Yani 50 trilyon. Sağlıktan eğitime, ulaştırmadan tarıma, sanayiden ticarete, gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar her alanda Adana’mızın yanında olduk. Bugün de Adana'da eser ve hizmet siyasetimizin nişanesi olan birçok yatırımı devreye almanın sevincini yaşıyoruz. İlk olarak tamamlandığında ülkemizin en stratejik tesislerinden biri olacak Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin bugün temelini attık.

'SERMAYE IRKÇISI'

Muhalefetin, uluslararası yatırımcıları ürkütmek için adete seferber olduğu bir dönemde atılan bu imzalar ülkemiz adına önemli birer kazanımdır. Bu yatırım Türk ekonomisine duyulan güvenin güçlü bir işaretinin olmasının yanı sıra muhalefetin yalan, çarpıtma, korkutma üzerine kurulu propagandasının da hiçbir işe yaramadığının ispatıdır. CHP’nin başını çektiği sermaye ırkçısı, yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor, Türkiye’nin potansiyeline ve parlak geleceğine inanmayı sürdürüyor.

'BAY KEMAL KISKANMA, ÇALIŞ SENİN DE OLUR'

Uluslararası piyasalardaki sıkıntılara atmosfere rağmen ihracatta yıllık 212 milyarın üstüne çıkmayı başardık. Bay Kemal kıskanma, çalış senin de olur. Turizmde de farklı bir ivme yakalayarak geçen seneki kayıpların önemli bir kısmını telafi ettik, ediyoruz. Uluslararası yatırımcılar gibi ülkemizdeki özel sektör firmalarının da sanayi ve üretim yatırımları artarak devam ediyor. Bugün Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başlayan, akşam yalan, sabah yalan diyoruz ya Bay Kemal için ne dedi, 'bir fabrika yaptınız mı' dedi. Bay Kemal, bak bugün açılışını yaptığımız tam 26 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdik.

'ÜLKENİN YARINLARINA DAİR VİZYONU OLAN YEGÂNE PARTİ AK PARTİ'DİR'

AK Parti olarak Türk siyasetindeki 20 yılımızı, hükümette de 19’uncu yılımızı geride bıraktık. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda tam 20 yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetinde her bir ilçesinde, mahallesinde, köyünde, yaylasında eserlerimiz, yatırımlarımız var. Vatan toprağının 780 bin kilometrekaresinde 84 milyonun her biri için hayata geçirdiğimiz projelerimiz var. Hizmetlerimiz var, daha önemlisi, Türkiye’nin geleceğine dair hayallerimiz, hedeflerimiz var. Gençlerimize umut aşılayan, ülkenin yarınlarına dair vizyonu olan yegâne parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı’dır. Biz siyaseti, muhalefet gibi ikbal kapısı olarak değil, millete ve memlekete hizmet kapısı olarak gören meseleye böyle yaklaşan bir kadroyuz.

'KİMSEYE İFTİRA ATMADIK'

Kuruluşumuzdan itibaren daima milletimize karşı dürüst, samimi, olduk, hasbi ve harbi davrandık. Kürsülerde milletimize verdiğimiz söyleri, sorumluluk makamına gelince unutanlardan hiçbir zaman olmadık. Meydanlarda ne söylemişsek, millet yetki verince bahanelerin arkasına sığınmadan sözlerimizi hayata geçirmeye çalıştık. Kimseye iftira atmadık. Kimseye kara çalmadık.

'AK PARTİ, DÜRÜSTLÜĞÜYLE SİYASETİN KALİTESİNİ ARTIRMIŞTIR'

AK Parti’nin ak siyasetine yalan lekesinin bulaşmasına izin vermedik. Muhalefet çamur, yalan, iftira siyasetiyle milleti ve gündemi meşgul ederken biz hep yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik. AK Parti ilk günden itibaren icraatlarıyla milletimizin hayat standartlarını yükseltirken, dürüstlüğüyle siyasetin kalitesini artırmıştır.

'GADANIZI ALAYIM'

Ülkemizin açık ara en çok gaf yapanı, pot kıran siyasetçisi olan Kılıçdaroğlu, burada da zirveyi kimseye bırakmadı. Yav Adanalısınız Adanalı. Gadanızı alayım. Şehir hastanelerimize alternatif olarak sunduğumu Adana Sahra Hastanesi projesi hiç şüphesiz bu sürecin en trajikomik hadiselerinden biridir. Böyle bir hastane var mı Adana’da. Bu nasıl yalandır ya. Biz diyor şöyle hastane yaptık. Eline diline ya. Milletimize sahra hastanesi diye pazarladığı yerin bir yatak bir tabeladan ibaret koca bir hangar olduğu ortaya çıktı. Peki bu skandal karşısında CHP Genel Başkanı Adana’dan ve Adanalı kardeşlerimden özür diledi mi? CHP Genel Başkanı, millet canının derdindeyken tamamen hayal mahsulü projeler üzerinden umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Tabii ki hayır. Nasıl ki daha önceki gaflarında ve skandallarında hiç yüzü kızarmadıysa bunda da utanmadı, hicap duymadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalan ve iftira furyasına yenilerini eklemeye devam etti.

'HER YIL 1 MİLYON YENİ ÜYE HEDEFİYLE'