Erdoğan’dan muhalefete ‘yuvarlak masa’ eleştirisi

03 Mart 2022 Perşembe, 20:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği tarihi zirveyi eleştirerek, "Öyle yuvarlak masanın etrafında yer beğenmeyenlere milletimiz yer gösterecektir. 28 Şubat ittifakında bir araya gelenler ve masaya oturmaya cesaret edemedikleri ortakları hiçbir meseleye çözüm bulamaz" dedi.

Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti’nin hiçbir mensubu millete sırtını dönemez, milletin rızasına dayanmayan herhangi bir hesap kitap yapamaz.

Partimizi, mensubu olduğu davanın şuurunda üstlendiği sorumluluğun farkında kendini bu harekete adamış teşkilat mensuplarımızla birlikte burada gördüğünüz gibi bugünlere getirdik.

Beraber yol yürüdüğümüz, nice güzel işler başardığımız, nice sınamaların üstesinden gelmiş kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle, temsilcileriyle teşkilatımızdan önümüzdeki seçimlerde çok daha fazla gayret ve çalışma bekliyorum.

Unutmayınız bu süreçte ülkemizin elde edeceği kazanımlar veya uğrayacağı kayıplar sadece AK Parti ve AK Partililerin olmayacaktır.

Her vatandaşımızın bugünkü hayatını kendisi ve evlatlarının geleceğini doğrudan ilgilendirilecek kararların verileceği süreçten geçiyoruz.

"İBRET ALMALIYIZ"

Rusya Ukrayna arasındaki gelişmeleri, düştükleri durumları görüyorsunuz değil mi? Bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz.

Türkiye’nin önünde iki yol vardır. Birincisi ülkemizi 20 yıldır büyük emekler, gayretler, fedakarlıklar sayesinde geldiği yeri dünyanın en büyük 10 ekonomisi, siyasi, diplomatik ve askeri olarak en büyük güçleri arasına girerek taçlandırmak.

İkincisi 1990’lı yılların siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos, ekonomik çöküntü dönemlerine geri dönmektir.

MUHALEFETE ‘YUVARLAK MASA’ ELEŞTİRİSİ

28 Şubat ittifakı çatısı altında bir araya gelenler o masaya oturtma cesareti, harbiliği, samimiyeti bulamadıkları ortaklarıyla birlikte ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda dişe dokunur hiçbir teklif ortaya koyamıyorlar.

Çünkü bunların bir araya geliş gayesi ülkenin ve milletin sorunlarını çözmek, kalkınmamızı hızlandırmak değildir. Bunların tek derdi ülkenin ve milletin felaketi pahasına da olsa kendilerine ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamaktır.

Proje şayet ortaya bir eser koyacaksanız iyidir ve gereklidir. Siyasette proje milli iradeye saygısızlık; hatta tehdittir. Bunların tanımı bu.

Türkiye her darbenin ardından vesayet dayatmalarıyla benzer siyaset projeleriyle karşılaşmıştır. Milletimiz her seferinde bulduğu ilk fırsatta bu projeleri çöpe atmış, ülkenin yönünü kendi tarihi, değerleri, kültürüne, ihtiyaçlarına, hedeflerine uygun istikamete çevirmiştir.

İnşallah bu sefer ki proje de milletimiz tarafından sandığa gömülecektir. Gezi olayları 17-15 Aralık, çukur eylemleri ile sınırlarımıza yığılan terör örgütleriyle, 15 Temmuz’da, ekonomik tuzaklarla başaramadıklarını 28 Şubatı İttifakı projesiyle elde edemezler, edemeyecekler.

Öyle yuvarlak masanın etrafında yer beğenmeyenlere milletimiz yer gösterecektir. 28 Şubat ittifakında bir araya gelenler ve masaya oturmaya cesaret edemedikleri ortakları hiçbir meseleye çözüm bulamaz.

MUHALEFETİN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM ÖNERİSİ