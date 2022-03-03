Son Dakika: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2022 Perşembe, 11:07
Son Dakika: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. 

Erdoğan, son olarak 5 Ocak 2022 tarihinde, Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti. Bundan önceki görüşme de 17 Kasım’da yine Cumhurbaşkanlığı’nda yapılmıştı.


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