Son Dakika: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
Erdoğan, son olarak 5 Ocak 2022 tarihinde, Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti. Bundan önceki görüşme de 17 Kasım’da yine Cumhurbaşkanlığı’nda yapılmıştı.
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