Son Dakika: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

03 Mart 2022 Perşembe, 11:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Erdoğan, son olarak 5 Ocak 2022 tarihinde, Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti. Bundan önceki görüşme de 17 Kasım’da yine Cumhurbaşkanlığı’nda yapılmıştı.