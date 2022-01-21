Son dakika | Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin 'arabuluculuk' açıklaması

21 Ocak 2022 Cuma, 15:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz, herhangi bir işgale yönelik gelişmenin olması, savaş çıkması bölgenin huzuru için ihlal doğurur. Bu bölgeyi ciddi manada rahatsız edeceği gibi bugün 40 milyon nüfusu olan Ukrayna ile Rusya arasında huzursuzluk doğmasını kabul etmiyoruz.

Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel şekilde devam ediyor. Tarihinde olmayan bir sulh içinde ilişkilerimiz var. Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile de aynı şekilde. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın olmasına özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik.

Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin ile ama telefonla ama belki Moskova ziyareti olabilir. Bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz."