Erdoğan’dan Sabancı çiftine ziyaret

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti.

AA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 16:51
Erdoğan’dan Sabancı çiftine ziyaret
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Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.

Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.


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