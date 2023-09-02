Hayati tehlikeyi atlatmışlardı... Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor: '9-10 ameliyat daha olması lazım...'

Yayınlanma: 02.09.2023 - 14:53

Güncelleme: 02.09.2023 - 14:56

Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında kendi kullandığı botun kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları gündemdeki yerini koruyor.

Kazada yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın yüzündeki travmalar nedeniyle çok sayıda ameliyat geçireceği belirtiliyor.

“YÜZÜNDE BÜYÜK HASAR OLUŞMUŞ”

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, bugünkü yazısında konuya ilişkin, "Vuslat Doğan Sabancı'nın, eşi gibi hayati tehlike yaşamasa da çok uzun bir tedavi sürecine ihtiyacı olduğu bilgisini aldım. Tedavisi normal odada devam eden Vuslat Hanım'ın, damak, dişleri ve çene kısmında ağır olmak üzere yüzünde büyük hasar oluşmuş. Estetik cerrah olan bir arkadaşım, şimdiye kadar iki ameliyat geçiren Vuslat Hanım için 'Daha 9-10 ameliyat olması lazım' dedi" diye yazdı.