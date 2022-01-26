Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması

26 Ocak 2022 Çarşamba, 23:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezen Aksu tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Erdoğan, "Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir" dedi.

"BİRLİKTE YAŞAMAMIZIN TEMİNATI"

Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bir millet olarak kardeşçe ve birlikte yaşamamızın teminatı birbirimize olan saygımızdır" diye konuştu.