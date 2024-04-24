Erdoğan’dan Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne ‘24 Nisan’ mesajı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne 24 Nisan dolayısıyla bir taziye mesajı gönderdi. Söz konusu mesajda “Tarihte yaşananları, radikal söylemlere, ötekileştirmeye, nefret diline geçit vermeden, aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir” dendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:18
Erdoğan’dan Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne ‘24 Nisan’ mesajı
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'da Türkiye Ermeniler Patriği Sahag Maşalyan'a taziye mesajı gönderdi. Erdoğan söz konusu mesajı 2012 yılından bu yana gönderiyor. 

Bugünkü ayinde okunacak mesaj şu şekilde:

"Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan,

Ermeni Toplumunun Kıymetli Üyeleri,

Değerli vatandaşlarım,

Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri bugün bir kez daha saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum.

Çatışmalar, isyanlar, çete hareketleri ve tedhiş eylemleri nedeniyle vefat eden, şehit edilen Osmanlı toplumunun tüm mensuplarına da Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı topraklarında yol açtığı yıkım, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır.  Ecdadımızdan bize miras kalan huzur ve barış ikliminin devamı, ancak müşterek gayretlerimizle mümkün olabilir.

Ürettikleri kültürel ve beşerî eserlerle Anadolu topraklarını zenginleştiren Ermeni vatandaşlarımızın emniyeti,refahı ve mutluluğu bugün de teminat altındadır.

Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini vatanında ikinci sınıf hissetmesine müsaade etmedik, etmeyiz.

Tarihte yaşananları, radikal söylemlere, ötekileştirmeye, nefret diline geçit vermeden, aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir.

Milli belleğimize kazınan hadiseler arasında ayrım yapmaksızın, empati kurulması, ekilen nefret tohumlarının kök salmasını da engelleyecektir.

Dünyayı çepeçevre saran şiddet ve savaş sarmalından gelecek kuşakları korumanın yolunun, ortak acılarımızdan çıkaracağımız dersler ışığında, geleceğimizi birlikte inşa etmekten geçtiğine inanıyoruz.

Bu düşüncelerle, Ermeni Toplumu’nun kıymetli mensuplarını en kalbi duygularımla bir kez daha selamlıyorum.”


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