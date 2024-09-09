Erdoğan'dan 'yeni eğitim yılı' mesajı: 'Gözümüzün nuru öğrencilerimiz...'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:28

Güncelleme: 09.09.2024 - 09:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiası ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve öğretmenlere başarı dileğinde bulundu.

"GÖZÜMÜZÜN NURU, GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÖĞRENCİLERİMİZ"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.