Erdoğan'dan 'yeni eğitim yılı' mesajı: 'Gözümüzün nuru öğrencilerimiz...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiası ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve öğretmenlere başarı dileğinde bulundu.
"GÖZÜMÜZÜN NURU, GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÖĞRENCİLERİMİZ"
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. pic.twitter.com/wh9FNbhWBQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2024
Etiketler: #eğitim öğretim yılı #eğitim
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