Erdoğan'dan 'yeni eğitim yılı' mesajı: 'Gözümüzün nuru öğrencilerimiz...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan'dan 'yeni eğitim yılı' mesajı: 'Gözümüzün nuru öğrencilerimiz...'
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:28

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiası ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve öğretmenlere başarı dileğinde bulundu.

"GÖZÜMÜZÜN NURU, GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÖĞRENCİLERİMİZ"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. 


Etiketler: #eğitim öğretim yılı #eğitim

İlgili Haberler

CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan Erdoğan'a 'teğmen' tepkisi: 'Atatürk TSK'nin ebedi başkomutanı!'

CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan Erdoğan'a 'teğmen' tepkisi: 'Atatürk TSK'nin ebedi başkomutanı!'
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi: 2019'u hatırlattı!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi: 2019'u hatırlattı!
İletişim Başkanı Altun açıkladı: 'Erdoğan, Narin Güran soruşturmasını takip ediyor'

İletişim Başkanı Altun açıkladı: 'Erdoğan, Narin Güran soruşturmasını takip ediyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler