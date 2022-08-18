Erdoğan'dan yıldönümü hediyesi 'İsviçre' saati

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kuruluş yıldönümünde AKP yöneticilerine ve milletvekillerine İsviçre malı saat hediye etti.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 10:47
Erdoğan'dan yıldönümü hediyesi 'İsviçre' saati
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AKP, 21. kuruluş yıldönümünü pazartesi günü ATO Congresium’da “Bir olduk 21 olduk” sloganıyla kutladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yöneticilerine, bakanlarına ve milletvekillerine yıldönümü dolayısıyla saat hediye etti.

'Swiss Made' yazısından İsviçre malı olduğu anlaşılan saatin üzerinde Erdoğan'ın imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor.


AKP Recep Tayyip Erdoğan saat isviçre

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