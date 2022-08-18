AKP liderini ve şirketliğini değiştirerek kurtulur mu?

18 Ağustos 2022 Perşembe

55 milyar dolar gelecek, lider seçimi yeniden kazanabilecek. Şu sıralarda bu hayal konuşuluyor. Para gelebilir ama seçimi alabilir mi? Bir de üstüne Suriye ile yeni dönem başlatıldı. Bu ayrı konu.

Erdoğan’ın oylarına seçime kadar en az 15 puan katması gerekir. MHP’nin de hızla düşüşte olduğu bir dönemdeyiz üstelik.

Şimdi bir adım geri giderek konuya bakalım: Yıl 2017. RTE’nin başkanlık sistemi referandumu yüzde 51.41 ile ite kaka, tartışmalı, büyük propaganda ve manipülasyonlarla geçti... Yıl 2018, Cumhurbaşkanlığı seçimi. RTE yüzde 52.59 ile alıyor, ilk turda. Cumhur İttifakı’nın küçük ortaklarından MHP’nin oyu aynı gün yapılan genel seçimlerde yüzde 11.1. Büyük Birlik Partisi’nin desteği de var. 2016’da FETÖ kalkışması olmuş, ülke büyük bir travma yaşamış. Dolayısıyla bunun yarattığı RTE lehine etkiler var.

Aynı yıl genel seçimlerde, AKP 42.56, MHP 11.1 almış. Meclis çoğunluğu onlarda. FETÖ olayı ve sıkıyönetim var! Bugünkü büyük kriz bunalım yok ortada. Seçimden hemen önce haziranda dolar 4.70, Avro 5.60

DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

2015 Haziran seçimlerinde AKP 40.9 oy alabilmiş. Meclis’te çoğunluğu kaybetmiş. Yani AKP’nin oyu 40-42 arasında (kasımda tekrarlanan seçimleri bırakın). 2018 seçimlerinde, 2015’e göre oyunu iki puan artırmasını, FETÖ darbe girişiminin etkisine bağlıyorum.

Biraz oranlara boğdum sizi, yani AKP’nin oyu yüzde 40 eğilimindeydi. Önce bunu saptayalım. 2015 Haziran sonuçları esastır. Her şeyin henüz güllük gülistanlık görüldüğü zaman.

2019 yerel seçimleri, cumhurbaşkanı kampanyasını bizzat yürüttüğü İstanbul seçimlerini 10 puan farkla kaybediyor.

Henüz pandemi yok, kriz yok, evet dolar 6.20 civarında.

ERDOĞAN ESKİDİ, KANIKSANDI

Şunu demek istiyorum: RTE seçmen karşısında kanıksanmış, itibar yitirmiş, eskimiş, seçilebilirliğini kaybetmiş, köprüler vb. onu kurtaramamış.

Dikkat edin, bugünkü gibi henüz “her şey ekonomi” gündemde değilken Cumhurbaşkanı seçim kaybediyor.

Şimdi AKP oyu 30’un altında, yüzde 10-15 arası oy kaybı. Bugün seçim yapılsa seçilemeyecek. RTE’nin bu oyun biraz üstünde. Ama seçmen karşısında artık epeydir “muktedir”liğini yitirmiş...

70 milyar gelse ekonomi ve RTE ve iktidar için sihir yaratamaz. Çünkü düşüş trendi içinde iktidar. 10 ay içinde başka neler olabilir ve seçmenini ne hareketlendirebilir, zor soru. Üstelik MHP yüzde 6’da falan. Yılbaşından itibaren para dağıtması enflasyonla birlikte seyredecek.

‘KURTULUŞ’ OLASILIĞI VAR MI?

Peki AKP bitti mi? Hayır, RTE başında olmasına rağmen yüzde 25’te tutunduğuna göre, bitmedi ama seçimi kaybetti gibi.

Peki iktidar olabilir mi? Bir olasılık var mı?

1) RTE kesin kenara çekilecek, Abdullah Gül’e yerini bırakacak. Gül yeni bir şekil ve içerik kazandıracak kısa zamanda.

2) Gül ile birlikte AKP bazı ittifaklarla yürüyebilir.

3) AKP bugün bir anonim şirket. Milletin hazinesini taraftarları ve kendisi arasında paylaşıp duruyor, bundan hiç vazgeçmedi. Yiyicilik ve talan, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş düzeyde. Gül bunu itiraf ederek bir ahlak yasası, nereden buldun yasası getirecek ve seçimlere yeni bir dinamik kadro ile gidecek.

4) Ayrıca başkanlık sistemini muhalefetle birlikte değiştireceğini açıklayacak. Hukuk, hak, adalet, özerklik...

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Gülüyorsunuz değil mi? AKP’nin parti olarak devamını ve kurtuluşunu sağlayabilecek böyle bir reçetenin gerçekleşme olasılığı olabilir mi, diyorsunuz.

Olamaz tabii. Ama AKP’ye bir iyilik yapayım dedim, ülkemizin yararına olacağını düşündüğüm için.