Erdoğan’dan Yunanistan açıklaması: 'Savaşa girelim derdimiz yok'

01 Temmuz 2022 Cuma, 15:15

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO zirvesinden yeni dönen Erdoğan, birçok liderin Yunanistan ile Türkiye'yi barıştırmak için çok gayret ettiğini söyledi; "Dedik ki şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz; gelecekte şartlar neyi getirir neyi götürür bakar değerlendirmesini yaparız" diye aktardı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsveç ve Finlandiya: Bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar ancak bu bir davet sürecidir. Son NATO zirvesi ülkemizin özellikle terörle mücadele, bunun yanında diğer NATO ülkeleriyle olan birlikteliği ve son olarak önümüze getirilen İsveç, Finlandiya üyeliği konusu. Bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar ancak bu bir davet sürecidir. Biz bu davete evet demiş olduk. Bu davetin bazı şartları var. Bu şartlarımızı da sözleşmenin içerisine yerleştirdik. Bununla birlikte de NATO zirvesine gittiğimizde de ilk gün dörtlü bir zirve gerçekleştirdik. Liderler olarak yaptığımız görüşmeden sonra dedik ki bu arkadaşlarımız bir görüşme devam ettirsinler. O görüşmeden sonra da bizler bu sözleşmenin içerisine girmesi gereken özellikle teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk. Ve bu şartlar kabul edildi. Bugüne kadar Avrupa Birliği bu işi hep PKK ile geçiştirdi. Biz ise 'Hayır' dedik. Artık bu PKK ile kabul edilebilecek bir terör mücadelesi değildir. Buraya PYD, YPG ve FETO örgütlerini de bu sözleşmenin içerisinde yerleştirmemiz gerekiyor. Tabii biraz böyle yan çizmeye falan kalktılar ama biz kendilerine dedik ki bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu kabul etmeyecek olursanız bu anlaşmaya evet diyemeyiz bu şekilde dönersiniz. Sonra tekrar görüşmeler devam etti. Sonunda kabul ettiler. Bunun yazılı metne girmiş olması hele hele bir NATO sözleşmesinin mutabakat zaptının içerisine özellikle PKK'nın dışında YPG, PYD ve FETO terör örgütü olarak yerleşmiş olması bizim bu süreçten nasıl başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir.

"Nitekim NATO zirvesinde de iki üç dakikalık sesli değil ama görüntülü olarak da bu terörle mücadelemizi, Türkiye'deki bu terör gösterilerini de, aynı zamanda Avrupa'nın değişik ülkelerindeki bu terör örgütlerinin gösterilerini de orada yayına geçirdik. NATO ülkeleri de seyretme imkanı buldular. Bütün bunlar her şeyle dağıttığımız belgelerle alın bakın görün dedik. Bu bakımdan da gerçekten bu bizim oradaki mücadelemizin adeta zaferle neticelenmesi oldu.

Yunanistan, verdiği sözlerde durmuyor, sıkıntı burada. Bizim Yunanistan’la şöyle bir savaşa girelim derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor, sıkıntı burada. Şuara çok kısa bir süre içerisinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Şimdi biz eğer komşuysak, eğer dostsak barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı 147 kere neden ihlal ediyorsunuz? Böyle bir ihlal yaparsanız bize düşen nedir benim hava kuvvetlerim de size kalkıp gerekli olan görselliği verecektir. Hava kuvvetlerimizin yaptığı da budur. Bunu yapmazsa benim vatandaşlarım ne der? Bizim silahlı kuvvetlerimiz nerede demez m? Silahlı kuvvetleri üzerine düşeni yapmaktadır. Bu hava sahası ihlalleri devam ederse aynı şekilde bize düşen görevi yerine getirmeye devam ederiz. Miçotakis hakkı teslim etmiştir diyeyim. Ama birçok liderler bilmiyorum kim sufle etmiştir, bizi barıştırmak için çok gayret ettiler. Dedik ki şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz. Gelecekte şartlar neyi getirir neyi götürür bakar değerlendirmesini yaparız."