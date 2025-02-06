Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a: 'Ben verdim deme'

Yayınlanma: 06.02.2025 - 20:03

Güncelleme: 06.02.2025 - 20:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hak sahiplerine anahtar teslim etti.

Bu sırada sahneye çıkan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar Erdoğan'a, "Buradaki en büyük hayırsever benim" dedi. Erdoğan'ın tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu.

"KOSKOCA DEVLET BANKASI, BIRAK SEN"

Erdoğan Çakar'a, "Koskoca devlet bankası, bırak sen. Ben verdim deme devlet verdi" ifadelerini kullandı.

Daha sonra salona seslenen Erdoğan, "Bazen devlet kurumları hava atıyorlar da diyorum ki millet verdi devlet verdi sizler de aracı oldunuz" dedi.