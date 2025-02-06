Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a: 'Ben verdim deme'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 50 binin üzerinde yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerin yıl dönümünde Adıyaman'da anahtar dağıtırken dikkat çekici bir an yaşandı. Erdoğan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın 'En büyük hayırsever benim' sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'a: 'Ben verdim deme'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.02.2025 - 20:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hak sahiplerine anahtar teslim etti. 

Bu sırada sahneye çıkan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar Erdoğan'a, "Buradaki en büyük hayırsever benim" dedi. Erdoğan'ın tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu.

"KOSKOCA DEVLET BANKASI, BIRAK SEN"

Erdoğan Çakar'a, "Koskoca devlet bankası, bırak sen. Ben verdim deme devlet verdi" ifadelerini kullandı.

Daha sonra salona seslenen Erdoğan, "Bazen devlet kurumları hava atıyorlar da diyorum ki millet verdi devlet verdi sizler de aracı oldunuz" dedi.


Etiketler: #Erdoğan #Ziraat Bankası #genel müdür

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