İzmir'de kadınlardan '6 Şubat' eylemi: 'Helalleşmek yok'

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından yurdun dört bir yanında anma eylemleri devam ediyor. İzmir Kadın Platformu üyeleri Türkan Saylan Kültür merkezi önünde eylem yaptı.

İzmir'de kadınlardan '6 Şubat' eylemi: 'Helalleşmek yok'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.02.2025 - 18:25

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti.

İzmir Kadın Platformu üyeleri de Türkan Saylan Kültür merkezi önünde bir araya gelerek eylem yaptı.

Eylem sonrası yürüyüş yapan kadınlar, "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok", "6 Şubatı unutma unutturma", "Deprem değil bu bir katliam" sloganları attı.


Etiketler: #6 Şubat #affetmek #İzmir Kadın Platformu

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