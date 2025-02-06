İzmir'de kadınlardan '6 Şubat' eylemi: 'Helalleşmek yok'

Yayınlanma: 06.02.2025 - 18:25

Güncelleme: 06.02.2025 - 18:25

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti.

İzmir Kadın Platformu üyeleri de Türkan Saylan Kültür merkezi önünde bir araya gelerek eylem yaptı.

Eylem sonrası yürüyüş yapan kadınlar, "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok", "6 Şubatı unutma unutturma", "Deprem değil bu bir katliam" sloganları attı.