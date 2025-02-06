Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 Perşembe kilogram altın fiyatı...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 Perşembe kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:41

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 331 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 305 bin lira, en yüksek 3 milyon 332 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 331 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 315 bin 1 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 531 milyon 8 bin 588,72 lira, işlem miktarı ise 1.065,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 539 milyon 673 bin 647,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.


Etiketler: #altın #Altın piyasası #kmktp

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