Erdoğan’ı protesto eden dokuz kişi tutuklandı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.12.2024 - 07:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta TRT World Forum’da konuşma yaparken bir grup yurttaş İsrail’le ticaretin sürdüğü gerekçesiyle Erdoğan’a tepki gösterdi. Konuşmanın yapıldığı salonun dışında olanlar da dahil olmak üzere dokuz kişi gözaltına alındı. Dokuz kişinin tamamı dün tutuklanırken, karar okunduğu sırada protestocuların adliyede bulunan yakınları slogan attı. Bunun üzerine beş kişi gözaltına alındı. Tutuklama kararına karşı birçok oluşum Çağlayan Adliyesi’nin önünde toplanarak karara karşı eylem yaptı.

‘KARAR HUKUKİ DEĞİL’

“Ceyhan’dan akan petrol değil kan” sloganı atılırken sanıkların avukatı Fatih Erbican karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbican, “Arkadaşlarımız 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten tutuklandı. Cumhurbaşkanına hakaretten adli tedbir kararı uygulandı. Bir hakaret söz konusu değil ancak karar bu yönde. Tutuklama için yasal unsurlar mevcut değil. Yapılan eylemi tamamen anayasayla güvence altına alınan protesto hakkının kullanılması olarak görüyoruz. Karara itiraz edeceğiz” şeklinde konuştu.