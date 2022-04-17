Erdoğan'ı taklit eden genç 'Var Mısın Yok Musun'da: 'Acun yaktın bizi'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya, yeni videosuyla gündeme geldi. 'Var Mısın Yok Musun' üzerinden video çeken Nahya; asgari ücrete zam, vergi indirimi ve erken seçime de gönderme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2022 Pazar, 10:08
Erdoğan'ı taklit eden genç 'Var Mısın Yok Musun'da: 'Acun yaktın bizi'
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sesini taklit ederek ünlenen Muhammed Nur Nahya, yeni bir video yayımladı. 

Videosunda Erdoğan’ı, bir dönemin popüler yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da parodileştiren Muhammed Nur Nahya; asgari ücrete zam, vergi indirimi ve erken seçime kadar göndermelerde bulundu. 

Nahya, geçen günlerde de benzin zamlarını ve elektrik faturalarını eleştiren videolar yayımlamıştı.

ERKEN SEÇİMİ REDDETTİ

Yarışmayla özdeşleşen Hamdi Bey’in “Erken seçim” teklifini reddeden Erdoğan, kutusuna gidiyor ve “2023’te muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu” çıkıyor.


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