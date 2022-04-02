Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda: 'Biz hep 50 TL'lik koyuyoruz'
AKP'li Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya, bu kez de akaryakıt fiyatlarına dikkat çektiği yeni bir video paylaştı. Nahya'nın videosu sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları ile tanınan Muhammed Nur Nahya isimli genç, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.
Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara dikkat çekmek için akaryakıt istasyonuna giden Nahya, Erdoğan'ı taklit ederek, "Halkın arasına karışalım dedik ama halk nerede?" diye sordu.
Daha sonra pompacıdan araca 50 TL'lik yakıt koymasını istedi ancak araç gitmedi. Daha fazla para çıkışmayınca da "Külliye'ye yürüyerek gidelim" dedi.
O anlar sosyal medyada viral oldu.
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