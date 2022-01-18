Erdoğan’ın açılışını yapacağı yolu yine dalgalar yuttu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapması planlanan Zonguldak'taki Kilimli Sahil Yolu dalgalar tarafından bir kez daha yutulurken, o anlarda işçilerin çalıştırıldığı ve canlarının tehlike altında kaldığı görüldü. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da "4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor! Ak Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı" ifadelerine yer verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapması planlanan ve geçtiğimiz günlerde, şiddetli fırtına nedeniyle meydana gelen dalgalar zarar verdiği Kilimli Sahil Yolu, dalgalar tarafından bir kez daha yutuldu. O anlarda ise, işçilerin çalıştığı ve can güvenliklerinin olmadığı gördüldü.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ”Zonguldak Kilimli Sahil Yolu İnşaatı Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açılış için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor! Ak Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı” dedi.
Yapımına 2002 yılında başlanılan ve bir türlü tamamlanamayan Kilimli Sahil Yolu'nda açılış için yoğun çalışmalar devam ediyor.. Yapımcı şirket ise 22 Ocak’ta Erdoğan tarafından açılması planlanan Kilimli Sahil Yolu'na dalgaların verdiği zararı gidermek için çalışmalarına devam ediyor. Dalgaların bu kez işçileri tehlikeye soktuğu görüldü.
CHP'li Yavuzyılmaz, Kilimli Sahil Yolu’nun yoğun yağış nedeniyle dördüncü kez çöktüğünü söyledi.
"İŞÇİLERİN CANI TEHLİKEYE ATILIYOR!"
Yavuzyılmaz, paylaşımına şu notu düştü:
“Zonguldak Kilimli Sahil Yolu İnşaatı Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açılış için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor! AK Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı”
Zonguldak Kilimli Sahil Yolu İnşaatı Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açılış için hazırlanıyor.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) January 18, 2022
Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor!
AK Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı?? pic.twitter.com/q4eKwgpqNq
Zonguldak Kilimli Sahil Yolu’nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak’ta açılışının yapılacağı duyurulmuştu.
BİR TÜRLÜ TAMAMLANAMIYOR
Yapımı 2002 yılında Kilimli Belediyesi tarafından başlatılan ancak Karayolları Yol Ağı’nda bulunmadığı için tamamlanamayan Kilimli Sahil Yolu, 2011 yılında ihale edildi. İhaleyi alan şirket 120 günde teslim edeceğini açıkladı. Bölüm bölüm ihale edilen yolun yapımını üstlenen şirket, belirtilen sürede yolu teslim edemedi ve çalışmalar durdu.
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