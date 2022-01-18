Erdoğan'ın faiz çıkışından sonra CHP'den açıklama: 'Aman herkes cüzdanına sahip çıksın!'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, faiz açıklamalarının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan yanıt geldi. Öztrak, "Milletimize "faiz sebep enflasyon sonuç" dendiyse; aman herkes cüzdanına sahip çıksın!" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'a yaptığı ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve faiz ile enflasyon açıklamalarında bulunmuştu.
Dövizde rekora sebep olan faiz politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Öncelikle kur korumalı mevduata vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından gayet memnunuz. Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var; 'faiz sebep, enflasyon neticedir'. Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir" ifadelerini kullanmıştı.
"AMAN HERKES CÜZDANINA SAHİP ÇIKSIN!"
Erdoğan'ın "Enflasyon, düşüşe girmiştir" ifadelerinden sonra CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan tablolu yanıt geldi.
Öztrak, sosyal medya hesabından son 20 yılın enflasyona grafiğini paylaşarak, "Erdoğan yine 'faiz sebep, enflasyon neticedir' demiş. Yetmemiş 'enflasyon düşüşe girmiştir' diye, milletle alay etmiş. Ne yiyip, ne içiyorlar bilmem. Ama milletle alay etmesinler. Bir uyarıda milletimize "faiz sebep enflasyon sonuç" dendiyse; aman herkes cüzdanına sahip çıksın!" dedi.
Erdoğan yine "faiz sebep, enflasyon neticedir" demiş. Yetmemiş "enflasyon düşüşe girmiştir" diye, milletle alay etmiş. Ne yiyip, ne içiyorlar bilmem. Ama milletle alay etmesinler. Bir uyarıda milletimize "faiz sebep enflasyon sonuç" dendiyse; aman herkes cüzdanına sahip çıksın! pic.twitter.com/XZyg4qmPct— Faik Öztrak (@faikoztrak) January 18, 2022
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