Erdoğan’ın açmazı ne? Çelişkili söylemler ve seçim hamlesi

18 Mart 2022 Cuma, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mültecilerden doktorlara, EYT’den 3600 ek gösterge bekleyen yurttaşlara kadar “çelişki” içeren söylemleri siyasetin gündemi oldu.

Fikri değişti: Erdoğan, 19 Ağustos 2021’de mültecilere ilişkin, “Türkiye’nin Avrupa’nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi yoktur. Düzensiz göçmenleri evlerine gönderdikten sonra bu insanların diğer kanallardan nereye gideceği kendilerinin bilecekleri iştir” dedi. Muhalefetin mültecileri göndermeye yönelik vaatleri sonrası sözlerini değiştiren Erdoğan, geçen 15 Mart’ta “Mazlumların sığınağı olmaya devam edeceğiz. Mültecileri göndermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 19 Ağustos 2021’de mültecilere ilişkin, “Türkiye’nin Avrupa’nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi yoktur. Düzensiz göçmenleri evlerine gönderdikten sonra bu insanların diğer kanallardan nereye gideceği kendilerinin bilecekleri iştir” dedi. Muhalefetin mültecileri göndermeye yönelik vaatleri sonrası sözlerini değiştiren Erdoğan, geçen 15 Mart’ta “Mazlumların sığınağı olmaya devam edeceğiz. Mültecileri göndermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bir hafta arayla iki farklı açıklama: Erdoğan’ın yakın zamanda geri adım attığı bir diğer konu da sağlık çalışanları üzerinden oldu. Kötü çalışma koşulları nedeniyle yurtdışına veya özel sektöre giden doktorları hedef alan Erdoğan, geçen 8 Mart’ta, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” açıklamasında bulundu. Erdoğan, tepki çeken bu sözlerinden bir hafta sonra, 14 Mart’ta ise “Gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarı kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin, istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın yakın zamanda geri adım attığı bir diğer konu da sağlık çalışanları üzerinden oldu. Kötü çalışma koşulları nedeniyle yurtdışına veya özel sektöre giden doktorları hedef alan Erdoğan, geçen 8 Mart’ta, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” açıklamasında bulundu. Erdoğan, tepki çeken bu sözlerinden bir hafta sonra, 14 Mart’ta ise “Gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarı kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin, istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerini umuyorum” ifadelerini kullandı. EYT vaadi : EYT sorunu da iktidarın en çok açıklama değiştirdiği konulardan biri oldu. Erdoğan 17 Kasım 2018’de, EYT’lileri hedef alarak “Erken emekli olacak, çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş” yorumunu yaptı. Şubat ayında ise Erdoğan’ı TBMM’de temsil eden isimlerden biri olan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “EYT meselesi masaya yatırılacak” açıklamasını yaptı.

: EYT sorunu da iktidarın en çok açıklama değiştirdiği konulardan biri oldu. Erdoğan 17 Kasım 2018’de, EYT’lileri hedef alarak “Erken emekli olacak, çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş” yorumunu yaptı. Şubat ayında ise Erdoğan’ı TBMM’de temsil eden isimlerden biri olan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “EYT meselesi masaya yatırılacak” açıklamasını yaptı. Memurlar hâlâ bekliyor: 3600 ek gösterge konusu da Erdoğan’ın en sık tekrar ettiği seçim vaatlerinden biri oldu. AKP’nin 2018 seçim beyannamesinde de yer alan vaat için Erdoğan, 24 Mayıs 2018’de “Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız” dedi. Ancak seçimden sonra konuya ilişkin bir adım atılmadı. 14 Mart 2019’da tekrar ek gösterge konusuna ilişkin konuşan Erdoğan, “Parlamentonun açılışından sonra bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Bunu hayata geçireceğiz” dedi. 2023 seçimleri yaklaşırken Erdoğan, 11 Kasım 2021’de de “Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz” sözünü verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasındaki 3600 görüşmelerinde iki toplantı yapılmasına karşın kamuoyuna henüz bir yol haritası dahi açıklanmadı.

‘AKP’NİN OYU 30-32 BANDINDA’

Erdoğan’ın söylemlerindeki çelişkiyi değerlendiren siyasal iletişimci İbrahim Uslu, “Erdoğan’ın açmazı şu: Gelgitlerden etkilenmeyen bir kitlesi var ama bu kitle artık onu cumhurbaşkanı seçmeye yetmiyor. Oylarını büyütmek istediğinde ikna etmesi gereken kitle de bu tür söylemlere karşı duyarlı” dedi. AKP’nin oyunun bugün yüzde 30-32 aralığında olduğunu belirten Uslu, “AK Parti iç çelişkilerini yaşadığı sürece etkilemeye çalıştığı kitleye ulaşamaz” yorumunu yaptı. Erdoğan’ın verdiği sözleri seçime yakın bir zamanda tutmasının seçmene nasıl bir etkisi olacağına ilişkin konuşan Uslu, “Seçmen sizi son performansınızla değerlendirmez. Yaptıklarınız sandığa yansımaz” ifadelerini kullandı. Uslu, bu söylemlerin muhalefete etkisine ilişkin de şunları kaydetti: “AK Parti’nin politikadaki söylem yanlışları doğrudan muhalefeti büyütüyor. Şu anda yüzde 60’a 40 muhalefet lehine bir durum var.”



