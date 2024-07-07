Erdoğan'ın Almanya'daki konvoyu sosyal medyanın gündeminde
Türkiye-Hollanda maçını izlemeye Almanya’ya giden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu sosyal medyanın gündeminde.
Türkiye-Hollanda EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek için Almanya’ya giden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araç konvoyu sosyal medyada gündem oldu.
Uzun konvoyun geçişi sosyal medyaya yansıdı.
Sosyal medyada gündem olan görüntülere yorum yapanlar, tasarruf tedbirlerini hatırlatarak tepki gösterdi.
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