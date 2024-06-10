Konvoyda havaya ateş açıldı... Yangın çıktı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde konvoyla gelin almaya gelenlerin havaya ateş açması neticesinde elektrik kablosu koptu. Yanan kablolardan yükselen alevler korkuttu.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:26
Konvoyda havaya ateş açıldı... Yangın çıktı!
Abone Ol google-news

Karadenizliler Mahallesi’nde konvoyla gelin almaya gelenler havaya ateş attı. Havaya açılan ateş sonucunda kurşun elektrik kablolarına isabet etti.

Yaşanan olay sebebiyle kablolardan alevler yükseldi, yurttaşlar ise büyük panik yaşadı.

Yaşanan olay nedeniyle mahallelinin elektriği kesildi. Ekiplerin kabloyu onarması sonrasında mahalleye yeniden elektrik verildi.

Olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.


kocaeli haberleri Konvoy haberleri Düğün konvoyu haberleri silah haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Adana’da anız yangını ormana sıçradı! 2 saat sonra kontrol altına alındı

Adana’da anız yangını ormana sıçradı! 2 saat sonra kontrol altına alındı
Antalya'da tarım kimyasalları fabrikasında yangın paniği!

Antalya'da tarım kimyasalları fabrikasında yangın paniği!
Son Dakika... Antalya'da orman yangını!

Son Dakika... Antalya'da orman yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler