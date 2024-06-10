Konvoyda havaya ateş açıldı... Yangın çıktı!
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde konvoyla gelin almaya gelenlerin havaya ateş açması neticesinde elektrik kablosu koptu. Yanan kablolardan yükselen alevler korkuttu.
Karadenizliler Mahallesi’nde konvoyla gelin almaya gelenler havaya ateş attı. Havaya açılan ateş sonucunda kurşun elektrik kablolarına isabet etti.
Yaşanan olay sebebiyle kablolardan alevler yükseldi, yurttaşlar ise büyük panik yaşadı.
Yaşanan olay nedeniyle mahallelinin elektriği kesildi. Ekiplerin kabloyu onarması sonrasında mahalleye yeniden elektrik verildi.
Olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
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