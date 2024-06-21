Iğdır’da yayla konvoyuna saldırı : 20 yaralı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak köyünden yaylaya çıkan bir konvoy, iddiaya göre Abbasgöl köylüleri tarafından saldırıya uğradı. Olayda 20 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.06.2024 - 15:48
Iğdır’da yayla konvoyuna saldırı : 20 yaralı
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Iğdırın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak ile Abbasgöl köyü arasında yıllardır devam eden yayla meselesi bu sene yine kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Karabulak köyüne ait konvoy, mahkeme kararına rağmen kolluk kuvvetlerinin nezaretinde yaylaya doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1’i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Karabulak köylüleri mahkeme kararıyla yaylaya gitmek üzereyken Abbasgöl köylülerinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralılar arasında durumu ağır olan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, saldırının ardından incelemelerine başladı. Köylüler tarafından Cep telefonunda çekilen görüntülerde güvenlik güçlerinin karşıdan ateş açan köylülere karşılık verdiği görülüyor.


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