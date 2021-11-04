Ahmet Davutoğlu tarih verip anlattı: "Erdoğan'ı bir grup esir aldı"

04 Kasım 2021 Perşembe, 12:17

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

AKP'den 2019 yılında istifa eden ve bir dönem başbakanlık koltuğunda da oturan Davutoğlu, ayrılık sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2016 yılından sonra AKP'de "güç yozlaşması" yaşandığını söyleyen Davutoğlu, bir grubun partiyi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı esir aldığını belirtti.

Davutoğlu şunları söyledi:

"Ben güç yozlaşmasına karşı gördüğüm bozulmaya karşı ve AK Parti'nin tekrar doğru bir eksende, dünyaya entegre olan, Avrupa'yla bütünleşen, üretim odaklı olarak ekonomiyi yolsuzluklardan arındıran bir süreç başlatmak istedim: İhtilaf orada başladı.

Benim temsil ettiğim düşünce güç yozlaşmasına karşı şeffaflaşmayı, siyasi ahlakı, imar yolsuzluklarını ortadan kaldıran bir reform planlarken AK Parti'yi 3 Kasım 2002den 2015' e kadar getiren o süreci tekrar rayına, tren raydan çıkmaya başlamıştı.

'GÜÇ YOZLAŞMASI'

O sırada bütün bu güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup parti ve Erdoğan'ı esir aldı. Erdoğan'ın kendisi de güç yozlaşmasının tesiri altında o gücü kendisinin zannetti. Halbuki güç milletin size verdiği bir emanet. İyi kullanırsanız devam edersiniz. Kullanmazsanız millete iade de başkası gelir. Böyle düşünmemeye başladı bu kadro.

'Bu güç bizim ve bu gücü yitirmemek için her şeyi yapabiliriz. İmar, ihale yolsuzlukları yapabiliriz. Yandaşlarımızı iş başına getirebiliriz. Damadımızı bakan yapabiliriz,' her şey serbest. İşte AK Parti'nin yozlaştığı dönem o dönemdi. Ekonomik verilere bakan 2016'dan bu yana bozulmasının sebebi de bu."