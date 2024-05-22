Erdoğan'ın avukatı dava açmıştı: Şaban Vatan'a ilk duruşmada beraat

6 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı davadan ilk duruşmada beraat etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 15:30
Erdoğan'ın avukatı dava açmıştı: Şaban Vatan'a ilk duruşmada beraat
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Türkiye günlerce 12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ı konuştu.

Baba Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini “öldürüldüğü”nü iddia etmişti.

ERDOĞAN DAVA AÇMIŞTI

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan geçen günlerde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine dava açtığını duyurmuştu.

Erdoğan'ın kendisine dava açtığına ilişkin e-Devlet görüntüsünü paylaşan Vatan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sn. Erdoğan avukatınızın amacı nedir, yetmedi mi? Hakkımda yıllardır yaşattığınız zülüm, yetmedi mi? 6 yıldır katilleri sokakta gezdiriyorsunuz. Kendi adaletimizi artık kendimiz mi sağlayalım Benim evladım öldürüldü evladım. Lanet Olsun!"

İLK DURUŞMADA BERAAT

Söz konusu davanın ilk duruşması 22 Mayıs'ta saat 14.00'te görüldü. Vatan’a ilk duruşmada beraat kararı verildi.

Vatan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kazandık. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının hakkımda açtığı davanın ilk duruşmasından BERAAT EDEREK ÇIKTIM. BUGÜN sadece Şaban Vatan değil, bizim gibi evlatlarının adaletinin mücadelesini veren tüm anneler babalar kazandı. Rabia Naz Kazandı..."


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