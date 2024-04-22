Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" davası açılan Şaban Vatan Cumhuriyet'e konuştu. Kızının şüpheli ölümünün yıllardır aydınlatılamadığını söyleyen Vatan, "Ben kızımın otopsi videosunu izlemiş bir babayım, bu da onların ayıbıdır. özümüzün içine baka baka 6 yıldır kızımın katillerini koruyorlar" dedi.

İrem Karataş
Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:48
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Giresun’un Eynesil ilçesinde 6 yıl önce şüpheli biçimde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan yıllardır kızının şüpheli ölümünün aydınlatılması için mücadele ediyor.

Süreç boyunca kendisine yönelik davalar açılarak yıpratılan Vatan’a son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “cumhurbaşkanına hakaret” davası açıldı. 

"VATANDAŞ YARGILANIYOR AKP'LİLER YARGILANMIYOR"

Suçlandığı sosyal medya paylaşımlarında doğrudan Erdoğan’ı değil AKP’lileri ve partiyi eleştirdiğini söyleyen Vatan, “Hakaret etmedim yalnızca Erdoğan’ın geçmiş yıllarda Netanyahu ile ilgili söylediği sözleri anımsattım. AKP’yi lanet bir parti olarak tanımlamışım ama lanet okuyabilirim o parti mensupları benim çocuğumun katili ve katili koruyanlardır. O isimler hakkında hiçbir soruşturma yapılmadı.

Nurettin Canikli’ye suç duyurusunda bulunduğumda savcılık milletvekili olduğu için soruşturma yapılamadığını söylemişti. Şimdi milletvekili değil, neden soruşturulmuyor? Hakaret davalarını bir sektör haline getirdiler. Vatandaş yargılanıyor, AKP’liler yargılanmıyor” dedi. 

"KIZININ OTOPSİSİNİ İZLEMİŞ BİR BABAYIM"

6 yıldır adalet aradığı için davalarla yıpratıldığını belirten Vatan, “Açıklanan ilk mütalaa ‘araç çarpması’ ben kızımın o halini anısına saygımdan yayınlayamıyorum. Her şey ortada. Beni deli ilan ettiler, akıl hastanesine yatırmaya çalıştılar, nezarete attılar. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bizim hakkımızda suç duyurusunda bulundu. Her şeyi ispat ediyoruz ama talimatlarla hukuk işletiliyor. Bu sistem değişmeli. İktidar talimatı verdiği zaman bu ülkede adalet arayamazsın, yaparsan karşına 30-40 tane dosya çıkar. Ben kızımın otopsi videosunu izlemiş bir babayım, bu da onların ayıbıdır. Bunu yaptıran da onlar, delireyim istiyorlar” ifadelerini kullandı. 

"6 YILDIR KIZIMIN KATİLLERİNİ KORUYORLAR"

İktidar partisini eleştirmenin suç olmadığını vurgulayan Vatan, “İnsanlara araçla çarpıp ölümüne sebep olanlar para cezasıyla kurtulur ya da hiç yargılanmazsa bu suça teşvik değil midir? Biz nasıl hukuk devletiyiz? Hiç utanmıyorlar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan beni yargılatıyor, partisini eleştiremeyecek miyim? Çocuk katili dediği İsrail ile ticarete devam ediliyorsa eleştiremez miyim? Gözümüzün içine baka baka 6 yıldır kızımın katillerini koruyorlar. Benim yargılanmam önemli değil, ben her an Rabia Naz’la yaşıyorum, ne yaparlarsa yapsınlar Şaban Vatan susmayacak” diye konuştu. 


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