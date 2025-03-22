Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu'da halk İmamoğlu’na destek verdi

Yayınlanma: 22.03.2025 - 00:42

Güncelleme: 22.03.2025 - 00:42

Rize merkez, Ardeşen, Pazar, fındıklı ilçelerinde halk Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için düzenlediği yürüyüşlerinin ardından bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın baba ocağı olan Güneysu’da halk Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için alanlara indi.

Güneysu CHP ilçe başkanlığı önünde toplanan yurttaşlar Ekrem İmamoğlu’na Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu’dan destek mesajları gönderdi.

CHP Rize il başkanı Saltuk Deniz burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Bugün Güneysu ilçemizden Ekrem İmamoğlu başkanımıza destek için basın açıklamamızı yapacağız. Her basın açıklamamızda söylediğimiz gibi 'kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz'.

Sayın Ekrem İmamoğlu’na desteklerimizi ileteceğiz, Biz cumhurbaşkanlığı ön seçimi için yola çıktığımız günlerde ne yazık ki Ekrem başkanımızın partimizin yaptığı ön seçimlerde aday olmaması için başımıza gelmeyen Ekrem başkanın başına gelmeyen kalmadı. Bugün gündeme getirdikleri konuların hepsi sayıştay, maliye ve mülkiye müfettişleri tarafından denetlenen ve aklanan konulardır. Hukuka çocuklarımızın geleceği için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.