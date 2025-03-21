Son Dakika... Erdoğan'dan Özel'in 'sokak' çağrısına yanıt: 'O sokak çıkmaz sokak'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:34

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "21 Mart Nevruz Günü Anma Programı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Nevruz coşkusunu paylaşıyoruz. Türk dünyasının dört bir köşesinde nevruz coşkusunu kutlayan tüm soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum. Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali beyle de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişarede burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım.

Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Barış ve huzur dolu geleceği birlikte inşa edeceğiz. İsrail'deki katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Ateşkesin yeniden tesisi için diplomatik temasları artırdık.

Zahir baharının gelişinin ötesinde Batı'nın aleminde, çerağın gönüller uyandırdığı gündür Sultan Nevruz. Bugün burada hep birlikte Sultan Nevruz'a hoşgeldin, safa geldin diyor, yeni başlangıçlara, umuda, barışa, kardeşliğe vesile olmasını cani gönülden temenni ediyoruz.

Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya medeniyet havzamızın dört bir yanında Nevruz'un yani yeni günün çiçekleri açıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayetlendiğinin baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclis'ten inşallah geçirdikten sonra adını ona göre Cumhur İttifakı tarihe kaydedecektir.

Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevi, Sünni, Türk, Kürdüyle tüm milletimizin tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün, ortak tarihimizin, kader ve gönül birliğimizin de en önemli nişanesidir. Nevruz'un bu vasfını ve temsil ettiği değerlerini daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Bazı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nı Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İşbirliği Günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun.

Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk Dünyası'nın ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz Türk Dünyası'nın ortak anma ve kutlama günü olacak, birliğimize, beraberliğimize dayanışmamıza hizmet edecektir.

Türk Dünyası'nın işbirliği kökleştikçe, bölgemizde barış rüzgarları esecektir. Türk Dünyası olarak bizim en büyük güvencemiz birlik ve beraberliğimizdir. Son yıllarda attığımız karşılıklı adımlarla daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Enerji, ticaret, güvenlik, eğitim, turizme kadar bütün sahalarda işbirliğimizi güçlendirdik. Sevinçlerimizi beraberce paylaştık. İşte en son 30 yıllık işgalinin ardından Karabağ'ın azatlığıyla birlikte bölgede yeni dönemin kapılarının açılmasını sağladık.

6 Şubat depremlerinde Türk cumhuriyetlerinden kardeşlerimiz milletimizin imdadına ilk koşanlar arasında yer aldı. Ortak alfabe komisyonumuz Türk Dünyası 2040 vizyonunda belirtilen çerçevede çalışmalarına devam ediyor.

Türk dünyası ve ardından tüm dünyada barışın ve adaletin hakim olması için gönül ve fikir birliği içinde çalışıyoruz. Türk birliğinin simgesi olan Türk Devletleri Teşkilatı aslında yüzlerce şair, sanatçı, edebiyatçı, filozof ve devlet adamının binlerce yıldır seslenmeleri ve gayretleriyle renk kattığı tablodur. Elele gönül gönüle vererek yeni bir küresel sistemi de birlikte inşa edeceğiz.

İmkansız görülen nice hayali nasıl gerçeğe dönüştürdüysek gelecekte de çok daha iyi konumlara hep beraber ulaşacağız. Güneş nasıl doğudan yükseliyorsa Türk asrının insanlığın üzerine güneş gibi doğduğu o güzel günleri de inşallah göreceğiz.

Bugünden sonra nasıl tabiat bütün renkleriyle bütün çeşitlilikleriyle bütün zenginlikleriyle birlikte yeşerip, bereketleniyorsa millet olarak inşallah biz de yeni başlangıçlara yelken açıyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çok boyutlu çalışmalarda bazı kritik eşikleri hamdolsun suhuletle geride bıraktık. İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyledilmeden son düzlüğün de aşılacağına inanıyoruz. Ülkemizi ve bölgemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra inşallah çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

CHP Başkanının çağırdığı sokak, unutmayın çıkmaz sokaktır. Özel, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır.

Onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız, çıkın milletin huzuruna açıklayın.

Çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Yapamıyorsanız bağırarak çağırarak sokakları terörize ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın.

CHP içinde bir avuç soyguncunun kendi meselelerini, milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz."