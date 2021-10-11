Erdoğan’ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu SSK üzerinden hedef almasını hekimler değerlendirdi

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonominin büyüdüğü”, SSK’yi de dönemin Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu’nun batırdığına yönelik açıklamalarına tepki gösteren Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Sanal bir iyilik hali yaratmak için ekonominin büyüdüğü ve uçuşa geçtiği söylemleri gerçek ise vatandaşlar kumanyalarından artan yiyecekleri neden toplamaktadır?” diye sordu. Demir ve Kılıç “Sorunlar “gerçekleri çarpıtarak” çözülemez” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan önceki gün Adana’da AKP Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “SSK’yi batıran bu değil mi ya? Allah, milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin diyorum” ifadelerini kullanmıştı. Dr. Demir ve Dr. Kılıç, “Alım gücünün hızla gerilediği, enflasyon oranının giderek arttığı, işsizliğin ve yoksulluğun tırmandığı bir süreçten geçerken, sosyal güvenliğe ve sosyal yardımlara en fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi gerekir” dedi.

‘İKTİDAR SORUMLU’

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun üzerinden 13 yıl geçtiğini anımsatan hekimler Demir ve Kılıç, şunları kaydetti: “AKP 18 yıldır iktidarda. Kamuoyunda bilgi kirliliği yaratanlar ve gerçekleri tersyüz edenler ile çarpıtanlara soruyoruz. ‘Açık ve Karadelik’ adlandırılan SGK gelir ve giderleri, arasındaki fark neden hâlâ kapatılamıyor? Hayat pahalılığı ve işsizlik azaldı mı? Gelir dağılımındaki eşitsizlik düzeldi mi? Borç ve faiz oranları düştü mü?AKP iktidarı, sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürebilirliğinin sıkıntıda olduğu gerçeğini gizlemek ve üzerini örtmek için reklamlarla halka pembe tablo pazarlamaya çalışmaktadır. Oysa rakamların gösterdiği gerçek durum bunun tam tersidir.”

DENGESİZLİK KRONİKLEŞTİ

SGK’nin 2020 yılında 67.4 milyar lira açık verdiğini aktaran Demir ve Kılıç, özetle şunları söyledi:

“SGK mali istatistiklerine göre AKP hükümetleri döneminde (2003-2021 Temmuz) SGK’nin gelir- gideri arasındaki dengesizlik kronik hale gelmiş ve parmak hesabı ile miktar olarak toplam 444.5 milyar TL ‘açık’ oluşmuştur. Sosyal güvenlik sistemini şirket gibi gören iktidar sahipleri bilmedirler ki, kurumun mali bütçesindeki bu ‘açıktan’ genel müdürler değil, uygulanan politikalar ve bu politikaları hayata geçirmeye çalışan hükümetler-iktidarlar sorumludurlar. Resmi verilere göre AKP döneminde SGK’nin gelir-gider arasındaki dengesizlik artmaya devam etmektedir.”