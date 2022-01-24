Erdoğan'ın danışmanı Sezen Aksu'ya sahip çıktı: 'Bu kadar tepkiyi hak etmedi...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay, tamamı muhafazakârlardan oluşan WhatsApp gruplarında Sezen Aksu'nun bu kadar tepkiyi hak etmediğinin konuşulduğunu söyledi. Minik serçenin 'Işık doğudan yükselir' albümünün halen hayırla anıldığını kaydetti.
'Minik serçe' lakaplı Sezen Aksu'nun beş yıl önce yayınladığı 'Şahane bir şey yaşamak' adlı şarkısı, başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere iktidara yakın birçok kişi ve medya kuruluşu tarafından hedefe alındı.
Erdoğan "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" derken, Bahçeli de "Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme" ifadesini kullandı.
Özellikle sosyal medyada Aksu'ya yönelik hakaret ve tehditler sürerken, AKP Genel Başkan Danışmanlığı görevini de yürüten Yeni Şafak gazetesi yazarı Yasin Aktay dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu .
Aktay, geçtiğimiz cumartesi günü kaleme aldığı yazısında tepki ve tartışmaların ilginç bir hal aldığını belirterek şunları söyledi:
'BU KADAR TEPKİYİ HAK ETMEDİĞİNE DAİR ÇOK GÜÇLÜ BİR KANAAT VAR'
"Gözlemleyebildiğim ilginçlik aslında sosyal medyadaki tepkilerle özellikle takip edebildiğim çok sayıda WhatsApp grubundaki değerlendirmeler arasındaki bariz fark. Tamamı muhafazakâr, İslâmî kesimden insanlardan oluşan bu gruplarda Sezen Aksu’nun bu sözleri hakaret maksadıyla söylememiş olduğuna ve, elbette lafız yanlış olsa da, bu kadar tepkiyi hak etmediğine dair çok güçlü bir kanaat var.
Hz. Âdem’in peygamberlik öncesi haliyle işlediği günah tarih boyunca her zaman birçok edebiyatın, şiirin imgesel kaynağı veya tasavvufi, felsefi değerlendirmelerin konusu olmuştur. Bu konuda edebi veya sanatsal muhayyilenin kendi gramatik yapısı olduğu muhakkak. Elbette hiçbir şey açıkça bir peygamberi veya İslâm’ın veya herhangi bir dinin kutsalına hakareti haklılaştıramayacağı kaydıyla...
'AKSU'NUN 'IŞIK DOĞUDAN YÜKSELİR' ALBÜMÜNÜ HAYIRLA ANIYORLAR'
Bu kanaati paylaşanların büyük çoğunluğunun Sezen Aksu’nun geçmişte aynı zamanda 'Işık Doğudan Yükselir' albümündeki Yunus Emre, Mevlânâ ve Âşık Daimi’nin sözlerine yaptığı muhteşem bestelerini hayırla anıyor olmasını da zikretmek gerekiyor. Doğrusu doksanlı yılların karanlık ortamında Türkiye’nin zedelenen manevi iklimine bu albümün tatlı bir esinti gibi geldiğini unutmak mümkün değil"
ŞARKIDA NE DENİYORDU?
Aksu’nun 2017’de çıkardığı şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözlerinin 'dine hakaret olduğu' iddia ediliyor.
Sezen Aksu ise bu iddialara geçtiğimiz günlerde resmi Facebook sayfasında yayınladığı açıklamayla yanıt verdi:
“Merhaba, Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.
Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.
Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.
Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:
HOP DEDİK
O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?
Harcanan hayatlar bunlar
Vermişler ateşe yedi düveli
Hababam kaynıyo’ kazanlar
Hadi buyurun, biz gönüllüyüz
İple çekiyoruz vaktimizi
Kim en günahsızsa gelsin
Gelsin ilk o vursun bizi
Dizilmişler bi’ de dizi dizi
Hiçbirinde yok tek bi’ yara izi
Ateşe de yürürüz evelallah
Aşk yaksın yakacaksa bizi
Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alevere dalavere yok bizde
‘Yok’ dedik, ‘Yok’ dedik
Kırılıp dökülüyoruz lakin
Direniyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
‘Hop’ dedik, ‘Hop’ dedik
Ya seyirci ya yanansın
Ortası yok, sınanansın
Ya emniyet şeridinde
Ya uçurtmaya uyansın
Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.
AVCI
Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….
Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…
Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim
Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.”
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