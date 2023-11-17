Erdoğan'ın 'davetsiz misafiri': Koruma müdürü anında müdahale etti

Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:20

Güncelleme: 17.11.2023 - 11:20

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftaki grup toplantısında dikkat çeken bir AN yaşandı.

Kürsüde konuşmasına devam eden Erdoğan'ın omzuna bir arı kondu.

EZİP ÖLDÜRDÜ

Koruma müdürünün son anda fark edip müdahale ettiği arı, Erdoğan'ın omzundan yere düştü. Ardından koruma müdürünün arının üzerine bastığı ve öldürdüğü görüldü.

O anlar sosyal medyaya da yansıdı.