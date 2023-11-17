Erdoğan'ın 'davetsiz misafiri': Koruma müdürü anında müdahale etti
Kürsüde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omzuna arı kondu. Arıyı eliyle Erdoğan'ın omzundan yere düşüren koruma, daha sonra üzerine basarak arıyı ezdi. O anlar kameraya yansıdı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftaki grup toplantısında dikkat çeken bir AN yaşandı.
Kürsüde konuşmasına devam eden Erdoğan'ın omzuna bir arı kondu.
EZİP ÖLDÜRDÜ
Koruma müdürünün son anda fark edip müdahale ettiği arı, Erdoğan'ın omzundan yere düştü. Ardından koruma müdürünün arının üzerine bastığı ve öldürdüğü görüldü.
O anlar sosyal medyaya da yansıdı.
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