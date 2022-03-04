Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin istifasının ardından çarpıcı iddia

04 Mart 2022 Cuma, 10:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.

Karara göre, Vahit Kirişci Tarım ve Orman Bakanı oldu.

PROGRAM YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Pakdemirli'nin istifasından önce AKP Erzincan İl Örgütü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Ak Sakallı ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Bekir Pakdemirli’nin bu sabah saat 9.30’da Erzincan’a geçeceği belirtildi. Paylaşımda, “Son Başbakanımız, Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincanımıza teşrif edecek” denildi.

''SABAH UYANINCA SİLDİLER''



Söz konusu duyuruyu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Pakdemirli’nin görevden affını istediğinden haberinin olmadığını söyledi.

Taşçıer, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de görevden alındı, Saray lügatına göre "af diledi." Ama Bekir Bey'in af dileyeceğinden kendisinin de haberi yokmuş. Dün akşam AKP Erzincan İl Başkanlığı'nın paylaştığı ve sabah uyanınca sildikleri görsel durumu anlatıyor” dedi.