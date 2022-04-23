Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez paylaştı: AKP kurucusu ve üyesi olduğunu söyleyen yurttaş, 'AKP'ye oy vermem' dedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından iktidarı kızdıracak bir paylaşım yaptı.
Yurttaşlarla sohbet ettiği anları paylaşan Çömez, yurttaşın AKP'nin Çankaya İlçe Başkanlığı’nın kirasını ödediğini ve kurucusu olduğu AKP’nin halen üyesi olduğunu ifade ederken; AKP’ye kesinlikle oy vermeyeceğini ifade etti.
"OY VERMEM"
Turhan Çömez paylaştığı videoya, "AKP üyesiyim, ama oy vermem. AKP milletvekili adayıydım, ama oy vermem. E kim verecek AKP ye oy o zaman?" notunu düştü.
??AKP üyesiyim, ama oy vermem.— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) April 22, 2022
??AKP milletvekili adayıydım, ama oy vermem.
??E kim verecek AKP ye oy o zaman? pic.twitter.com/NCEqjr8J3S
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