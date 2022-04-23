Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez paylaştı: AKP kurucusu ve üyesi olduğunu söyleyen yurttaş, 'AKP'ye oy vermem' dedi

23 Nisan 2022 Cumartesi, 10:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından iktidarı kızdıracak bir paylaşım yaptı.

Yurttaşlarla sohbet ettiği anları paylaşan Çömez, yurttaşın AKP'nin Çankaya İlçe Başkanlığı’nın kirasını ödediğini ve kurucusu olduğu AKP’nin halen üyesi olduğunu ifade ederken; AKP’ye kesinlikle oy vermeyeceğini ifade etti.

"OY VERMEM"

Turhan Çömez paylaştığı videoya, "AKP üyesiyim, ama oy vermem. AKP milletvekili adayıydım, ama oy vermem. E kim verecek AKP ye oy o zaman?" notunu düştü.